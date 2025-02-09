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Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Україна, Неділя 09 лютого 2025 18:30
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Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 10-14 лютого в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Новий робочий тиждень в Україні буде безсніжним. Попри відсутність опадів, про зиму нагадає мороз.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Понеділок, 10 лютого

У понеділок, 10 лютого, в Україні буде сухо. Вночі очікується відчутний мороз, у Луганській області до -10 градусів. В інших областях вночі буде до -9, -7 градусів, залежно від регіону. "Найтепліше" вночі буде в Криму, до -5 градусів.

Удень також імовірний мороз. І якщо в більшості регіонів очікується вдень у межах -1...+1, то в Луганській області і вдень буде до -6 градусів. Також у частині регіонів очікується до -3 градусів, наприклад на Хмельниччині та в Житомирській областях. У прикордонних областях удень імовірний мороз до -5 градусів, наприклад, у Харківській та Донецькій областях і навіть у Києві.

Найтепліше вдень буде на Закарпатті в межах +4...+6 градусів. У Києві вночі до -9, вдень до -5, опадів не буде.
Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 10 лютого (meteo.gov.ua)

Вівторок, 11 лютого

У вівторок, 11 лютого, в Україні погода буде аналогічною до понеділка, 10 лютого. Щоправда, максимальний нічний мороз "знизить ставки" до -9 градусів. Він очікується вночі в прикордонних регіонах по всьому периметру країни, за винятком півдня, де вночі буде до -7, а в Криму до -5 градусів.

На Закарпатті, незважаючи на нічний мороз у межах -7, удень буде в межах +4...+6 градусів. У Києві вночі -7...-9, удень - -3...-5. Опадів ніде не очікується, буде сухо.
Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 11 лютого (meteo.gov.ua)

Середа, 12 лютого

У середу, 12 лютого, в Україні вдень проявиться плюсова температура не тільки на Закарпатті. Опадів усе також не очікується. Так:

  • до +1 градуса буде в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, областях;
  • вдень 0...+2 градусів очікується на Волині, на Прикарпатті, у Львівській, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, у Вінницькій областях, у Криму;
  • у межах +1...+3 градусів буде на Одещині;
  • +4...+6 градусів, як у попередні дні, на Закарпатті.

Уночі в частині регіонів збережеться максимальна температура до -9....-7 градусів. А на Чернігівщині мороз буде рекордним, до -10 градусів.

У Києві вночі -7...-9, удень 0...-2 градусів, без опадів. Удень найхолодніше буде в Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях, у межах -1...-3.
Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 12 лютого (meteo.gov.ua)

Четвер, 13 лютого

У четвер, 13 лютого, погода буде схожа з попередніми днями. Буде так само сухо і морозно. Максимальний мороз імовірний вночі в Чернігівській області, до -10 градусів. В інших регіонах нічна температура триматиметься на рівні тих самих -7...-9 градусів.

Зазначимо, що вдень найхолодніше буде в Харківській, Сумській, Чернігівській областях, -1...-3 градуси. Водночас у Луганській і Донецькій областях ймовірний удень невеликий, але "плюс", у межах до +1 градуса. Найтепліше вдень буде так само на Закарпатті, +4...+6 градусів.

У Києві без опадів, вночі -7...-9, удень 0...-2 градуси.
Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 13 лютого (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 14 лютого

У п'ятницю, 14 лютого, вночі так само буде мороз. У Чернігівській та Черкаській областях вночі він буде максимальним по країні, до -10 градусів. У більшості областей вночі температура опуститься до -9 градусів. Найтепліше вночі буде, наприклад, у Луганській області, до -5.

Удень температура підніметься й очікуються досить відчутні "плюси". "Найспекотніше" буде в Закарпатській та у Львівській областях, у межах +4...+6 градусів, навіть на півдні вдень максимально буде лише до +4, в Одеській області. Найхолодніше вдень буде в Харківській і Сумській областях, у межах 0...-2.

У Києві без опадів, як і по всій країні. Удень очікується -1..+1, вночі -7..-9.
Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 14 лютого (meteo.gov.ua)

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