Рідкісне явище. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
Погоду в Україні 9 лютого визначатиме поле дуже високого атмосферного тиску, що буває досить рідко. На Закарпатті очікується до 8° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"9 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати поле дуже високого атмосферного тиску (що у нас трапляється не так часто!), та холодне повітря арктичного походження", - кажуть синоптики.
Опадів не буде, а переважатиме північно-східний жвавий вітер помірної швидкості, в Криму та Приазов'ї місцями з поривами 15-20 м/с, підсилюючи відчуття холоду.
"Денна температура прогнозується від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 2-8° тепла. Температура вночі 4-10° морозу, в Карпатах вночі 7-14° морозу, вдень 0-6° морозу", - додали в "Укргідрометцентрі".
Погода в Україні на вихідних
Ні снігу, ні дощів, в Україні на вихідних, 8-9 лютого, не буде. Але без морозу в ці дні не обійдеться. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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