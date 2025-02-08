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Рідкісне явище. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Субота 08 лютого 2025 12:56
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Рідкісне явище. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 9 лютого в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду в Україні 9 лютого визначатиме поле дуже високого атмосферного тиску, що буває досить рідко. На Закарпатті очікується до 8° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"9 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати поле дуже високого атмосферного тиску (що у нас трапляється не так часто!), та холодне повітря арктичного походження", - кажуть синоптики.

Опадів не буде, а переважатиме північно-східний жвавий вітер помірної швидкості, в Криму та Приазов'ї місцями з поривами 15-20 м/с, підсилюючи відчуття холоду.

"Денна температура прогнозується від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 2-8° тепла. Температура вночі 4-10° морозу, в Карпатах вночі 7-14° морозу, вдень 0-6° морозу", - додали в "Укргідрометцентрі".

Погода в Україні на вихідних

Ні снігу, ні дощів, в Україні на вихідних, 8-9 лютого, не буде. Але без морозу в ці дні не обійдеться. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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