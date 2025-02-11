Морози наступають. Як уникнути переохолодження й обмороження: лайфхаки від ДСНС
Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадала громадянам про суттєве зниження температури повітря й морози, які "накрили" більшість регіонів. З огляду на це українцям радять дотримуватись низки простих правил, які допоможуть уникнути переохолодження й обмороження.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Львівській області у Facebook.
Як уникнути переохолодження й обмороження взимку
В ГУ ДСНС регіону повідомили, що морози повертаються, зокрема, у Львівську область. Тому рятувальники дали українцям низку простих порад - як зігрітися навіть у найхолодніші дні та уникнути переохолодження організму й обмороження частин тіла.
ДСНС України спільно з UNICEF Ukraine також підготували низку порад - як запобігти переохолодженню.
"У період зниження температури та морозів наш організм потребує особливої підтримки, щоб зберігати тепло. Тож ловіть кілька лайфхаків, як запобігти переохолодженню. Дбайте про себе та своїх рідних", - наголосили рятувальники.
Перш за все українцям радять рухатись, адже постійний рух допомагає підтримувати тепло.
Крім того, громадянам рекомендують не виходити на мороз голодними - вживати здорову висококалорійну їжу та гарячі напої.
"Гарячий чай і ситна їжа перед виходом - ваші найкращі союзники", - вважають у ДСНС.
Голодним на мороз краще не виходити (ілюстрація: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Ще один лайфхак - одягатись багатошарово, носити термобілизну та кілька пар шкарпеток.
Одягатись у холоди краще багатошарово (ілюстрація: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Теплі рукавички, шапка та кілька шарів одягу - обов'язково! Правильний одяг збереже ваше тепло", - наголосили рятувальники.
Термобілизна - важливий елемент гардероба взимку (ілюстрація: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Для того, щоб ноги завжди залишались у теплі, українцям радять обирати зручне взуття з товстою підошвою.
Крім того, під час морозів потрібно уникати вживання алкоголю, адже він лише створює ілюзію тепла, проте швидко охолоджує організм.
"А головне - поділіться теплом свого серця з близькими. Обійміть, скажіть теплі слова, подзвоніть тим, хто далеко. У цей морозний час любов гріє найкраще", - підсумували у ДСНС.
Допис рятувальників (скриншот: facebook.com/LVIVDSNS)
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