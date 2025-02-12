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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 12 лютого 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 лютого, в Україні продовжить триматись суха погода. На Закарпатті вдень знову буде 8° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"На територію України продовжує впливати поле підвищеного тиску, тому пануватиме погода без опадів", - розповіли синоптики.

На дорогах північно-східної частини місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вдень 0-5° морозу, на заході та півдні країни від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вдень 0-5° морозу; у Києві вдень 2-4° морозу.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 12 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Над Україною вже кілька днів тримається поле дуже високого атмосферного тиску, Таке явище буває досить рідко. Вже кілька днів по всій країні немає опадів, але стоїть досить відчутний мороз.

Зокрема, рятувальники українцям радять дотримуватись низки простих правил, які допоможуть уникнути переохолодження й обмороження.

Детальніше про погоду на поточному робочому тижні в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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