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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 12 февраля 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 февраля, в Украине продолжит держаться сухая погода. На Закарпатье днем снова будет 8° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"На территорию Украины продолжает влиять поле повышенного давления, поэтому будет царить погода без осадков", - рассказали синоптики.

На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура днем 0-5° мороза, на западе и юге страны от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура днем 0-5° мороза; в Киеве днем 2-4° мороза.
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 12 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Над Украиной уже несколько дней держится поле очень высокого атмосферного давления. Такое явление бывает довольно редко. Уже несколько дней по всей стране нет осадков, но стоит довольно ощутимый мороз.

В частности, спасатели украинцам советуют придерживаться ряда простых правил, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения.

Подробнее о погоде на текущей рабочей неделе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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