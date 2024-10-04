Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 4 жовтня, в Україні очікуються опади. Вони накриють західні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Вночі найхолодніше буде в регіонах, де ймовірні опади.

Найтепліше буде на півдні та сході. Зокрема, в Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях стовпчики термоментів покажуть +24, +25 градусів.

Дощі в Україні

За підсумками вересня, як зазначають синоптики, місяць виявився досить теплим та сухим. Дощів за перший місяць осені випало менше, ніж звичайно.

Здебільшого опади були локальними. Виняток - злива в Одесі, від якої людям довелося рятуватися, підіймаючись на дахи авто.

У жовтні, попередньо, має бути дощів не більше за норму. Зокрема, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, дощів побільшає вже найближчими вихідними, 5-6 жовтня.

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