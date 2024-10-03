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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, розповівши, коли дощів побільшає

Україна, Четвер 03 жовтня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, розповівши, коли дощів побільшає Фото: синоптик розповіла, яку погоду очікувати в Україні 3 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі. Опадів побільшає вже у вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Дощі пройдуть в західних областях України, малесенька ймовірність - у Миколаївській та Херсонській областяз, проте на решті території все ж пануватиме антициклональний характер погоди, тому буде сухо", - розповіла вона.

Температура повітря 3 жовтня у більшості областей України досить висока, протягом дня +20....+26 градусів, у західних областях +13...+17 градусів.

"У Києві буде сухо, тепло, до +22 градусів, вітер південний, невеликий, ввечері рвучкий", - додала Діденко.

Коли дощів побільшає

Дощів в Україні побільшає 5-6 жовтня.

"Проте на сході та південному сході втримається суха погода", - попередила синоптик.

Погода в Україні

Жовтень 2024 очікується тепліше звичайного, але без заморозків, ймовірно, не обійдеться.

За даними синоптиків, середня місячна температура повітря в жовтні передбачається +7...+13 градусів, що на 1-1,5 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норми.

Детальніше про прогноз на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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