Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні, розповівши, коли дощів побільшає
Сьогодні, 3 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі. Опадів побільшає вже у вихідні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Дощі пройдуть в західних областях України, малесенька ймовірність - у Миколаївській та Херсонській областяз, проте на решті території все ж пануватиме антициклональний характер погоди, тому буде сухо", - розповіла вона.
Температура повітря 3 жовтня у більшості областей України досить висока, протягом дня +20....+26 градусів, у західних областях +13...+17 градусів.
"У Києві буде сухо, тепло, до +22 градусів, вітер південний, невеликий, ввечері рвучкий", - додала Діденко.
Коли дощів побільшає
Дощів в Україні побільшає 5-6 жовтня.
"Проте на сході та південному сході втримається суха погода", - попередила синоптик.
Погода в Україні
Жовтень 2024 очікується тепліше звичайного, але без заморозків, ймовірно, не обійдеться.
За даними синоптиків, середня місячна температура повітря в жовтні передбачається +7...+13 градусів, що на 1-1,5 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норми.
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