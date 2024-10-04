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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 04 октября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 4 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 октября, в Украине ожидаются осадки. Они покроют западные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Дожди сегодня вероятны в:

  • Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской;
  • Львовской, Волонской, Ровенской;
  • Тернопольский, Хмельницкий, Житомирский;
  • Черниговской.

Теплее всего будет на юге и востоке. В частности, в Крыму, Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской областях столбики термоментов покажут +24, +25 градусов.

Ночью холоднее всего будет в регионах, где возможны осадки.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 4 октября (facebook.com/UkrHMC)

Дожди в Украине

По итогам сентября, как отмечают синоптики, месяц оказался достаточно теплым и сухим. Дождей за первый месяц осени выпало меньше обычного.

В основном осадки были локальными. Исключение - ливень в Одессе, от которого людям пришлось спасатся, взбираясь на крыши авто.

В октябре, предварительно, должно быть дождей не больше нормы. В частности, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, дождей станет больше уже на ближайших выходных, 5-6 октября.

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