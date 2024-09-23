Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Вже третій тиждень вересня, як і осені, в Україні тримається тепла і сонячна погода. Винятком можна вважати хіба що сильну зливу в Одесі, яка пройшла 15 вересня.

Зважаючи на повені в Європі та сніг в Африці, погоду в Україні у вересні можна вважати чудовою, адже навіть похолодання не прийшло в Україну.

Детальніше про погоду на четвертий робочий тиждень вересня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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