Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Уже третью неделю сентября, как собственно, и осени, в Украине держится теплая и солнечная погода. Исключением можно считать разве что сильный ливень в Одессе, который прошел 15 сентября.

Учитывая наводнения в Европе и снег в Африке, погоду в Украине в сентябре можно считать замечательной, ведь даже похолодание не пришло в Украину.

Подробнее о погоде на четвертую рабочую неделю сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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