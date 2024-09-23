Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 23 вересня, в Україні буде сонячно та тепло, до 27°. Але в одному з регіонів півдня можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідометцентр ".

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 20-25°, у центральних, південних і східних областях до 27°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.

Без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ.

Погода в Україні

Вже третій тиждень вересня, як і осені, в Україні тримається тепла і сонячна погода. Винятком можна вважати хіба що сильну зливу в Одесі, яка пройшла 15 вересня.

Зважаючи на повені в Європі та сніг в Африці, погоду в Україні у вересні можна вважати чудовою, адже навіть похолодання не прийшло в Україну.

Детальніше про погоду на четвертий робочий тиждень вересня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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