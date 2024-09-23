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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 23 сентября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 23 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 сентября, в Украине будет солнечно и тепло, до 27°. Но в одном из регионов юга вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидометцентр".

Небольшая облачность.

Без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11, на побережье морей 11-16; днем 20-25°, в центральных, южных и восточных областях до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем ​​15-20°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем ​​20-25°; в Киеве ночью около 10°, днем ​​22-24°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 23 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Уже третью неделю сентября, как собственно, и осени, в Украине держится теплая и солнечная погода. Исключением можно считать разве что сильный ливень в Одессе, который прошел 15 сентября.

Учитывая наводнения в Европе и снег в Африке, погоду в Украине в сентябре можно считать замечательной, ведь даже похолодание не пришло в Украину.

Подробнее о погоде на четвертую рабочую неделю сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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