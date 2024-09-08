Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 8 вересня, в Україні буде тепло, до 28°. Опади з грозою можливі на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Погода в Україні

На вихідних в Україні синоптики прогнозували теплу погоду і без дощів, за винятком Криму. Початок вересня віє теплом. Не виключено, що це пов'язано із хвилею спеки, яка захопила Україну наприкінці серпня.

І хоча синоптики прогнозували похолодання в Україні, літо поки, мабуть, здаватися не збирається. Водночас не можна забувати, що вересень – це перший місяць осені, тому, як раніше попереджали синоптики, у вересні 2024 в Україні можливі заморозки на всій території країни.

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