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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 08 вересня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні 8 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 8 вересня, в Україні буде тепло, до 28°. Опади з грозою можливі на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому півдні місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с. Температура вдень 23-28°.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 23-28; у Києві вдень 25-27°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні на 8 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

На вихідних в Україні синоптики прогнозували теплу погоду і без дощів, за винятком Криму. Початок вересня віє теплом. Не виключено, що це пов'язано із хвилею спеки, яка захопила Україну наприкінці серпня.

І хоча синоптики прогнозували похолодання в Україні, літо поки, мабуть, здаватися не збирається. Водночас не можна забувати, що вересень – це перший місяць осені, тому, як раніше попереджали синоптики, у вересні 2024 в Україні можливі заморозки на всій території країни.

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