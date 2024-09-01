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Поступове похолодання та заморозки: прогноз Укргідрометцентру на вересень

Украина, Неділя 01 вересня 2024 08:20
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Поступове похолодання та заморозки: прогноз Укргідрометцентру на вересень Фото: у вересні очікуються заморозки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вересень перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури. Заморозки можливі по всій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів (в Карпатах 13-14 градусів), що на 2 градусів вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 37-76 мм, в Карпатах місцями 97-111 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика вересня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря становить 13-17 градусів, у південній частині місцями 18-20 градусів, в гірських районах 9-15 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 1-7 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізької областей 0-1 градусів тепла, в Криму до 5,5 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 33-38,8 градусів, в гірських районах місцями 24-32 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині місцями 28-36 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 77-108 мм, на високогір′ї Карпат до 130 мм.

"Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах. У Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях - у першій декаді вересня", - пишуть синоптики.

Нагадаємо у 2024 році в Північній півкулі фіксуються рекордно високі температури. Синоптики попереджали, що літо в Європі буде спекотнішим, ніж зазвичай, з більш високим ризиком посухи та хвиль тепла.

За прогнозом синоптиків, на Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту.

На початку місяця на материку очікується температура на 5-8 градусів вище за 30-річне середнє значення. Особливо тепло буде на півдні Німеччини, на Балканах, в Україні та країнах Балтії.

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