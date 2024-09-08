Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 8 сентября, в Украине будет тепло, до 28°. Осадки с грозой возможны на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Погода в Украине

На выходных в Украине синоптики прогнозировали теплую погоду и без дождей, за исключением Крыма. Стоит отметить, что начало сентября веет теплом. Не исключено, что это связано с волной жары, захватившей Украину в конце августа.

И хотя синоптики прогнозировали похолодание в Украине, лето пока, по всей видимости, сдаваться не собирается. В то же время нельзя забывать, что сентябрь - это первый месяц осени, поэтому, как ранее предупреждали синоптики, в сентябре 2024 в Украине возможны заморозки на всей территории страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.