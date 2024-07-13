Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 13 липня, в Україні триватиме спека, до 41°. Щоправда, на заході увечері може пройти дощ із грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

13 липня суха спекотна погода - по області вдень сильна спека 35-39°, у Києві температура вдень 35-37°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вдень сильна спека 35-39°, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40-41°; в Карпатах та на сході вдень 30-34°.

"Суха спекотна погода, лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні

Починаючи з понеділка, 8 липня, синоптики попереджали про рекордну спеку. Повідомлялося, що температура підніметься до рекордних 40° і вище.

Наприклад, на 12 липня синоптики прогнозували до 42°, на півдні. У Києві спека встановила вже кілька рекордів.

Раніше РБК-Україна розповідало, як спека ускладнює життя українців.

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