"Розплавлені" машини, перегрів колій та пожежі. Якого лиха завдає аномальна спека Україні
Україну накрила аномальна спека, від якої не рятує навіть затінок. Від зависоких температур страждають не лише люди, тварини, природа, але й техніка.
РБК-Україна розповідає, як спека ускладнює життя українців.
Пошкодження машин
Дехто з українців уже відчув наслідки аномальної спеки на власному автотранспорті та поділився у соціальних мережах відповідними світлинами та відео.
"До 75 градусів нагрілось авто, яке стояло на сонці", - розповіли у Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".
Температура в машині під час спеки (скриншот: t.me/dnepr_operativ)
"Від спеки у машинах плавляться панелі приладів", - наголосили у Telegram-каналі "Інсайдер UA". Уточнюється, що кадри були зроблені у місті Миколаїв.
Затримка потягів
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", спека впливає також і на рух поїздів.
"Металеві рейки часом нагріваються до дуже високих температур (понад 50°С). Це може спричинити деформацію колій, а отже, серйозну небезпеку для руху поїздів", - розповіли в УЗ.
Задля уникнення непередбачуваних ситуацій та безпеки пасажирів залізничники під час спеки:
- встановлюють спеціальні пости та цілодобово контролюють температуру рейок
- посилюють обстеження колій
- оперативно ремонтують пошкоджене
Температурні показники під час спеки (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В УЗ додали: якщо температура рейок сягає понад 50 градусів за Цельсієм, швидкість руху поїздів зменшується.
В основному обмеження швидкості діє на відповідних ділянках 12-ї години дня до 18-ї години.
Пожежі
На тлі високих температур набагато більше працювати доводиться українським рятувальникам.
Згідно з інформацією ДСНС, суттєво почастішали випадки пожеж різного характеру. Гасити доводиться суху траву, чагарники, ліси, сміття, будівлі та навіть житлові будинки.
Пожежа хвойного настилу (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди перших днів липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.
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