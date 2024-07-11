ua en ru
Чт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Розплавлені" машини, перегрів колій та пожежі. Якого лиха завдає аномальна спека Україні

Четвер 11 липня 2024 17:15
UA EN RU
"Розплавлені" машини, перегрів колій та пожежі. Якого лиха завдає аномальна спека Україні Аномальну спеку не витримують ні люди, ні техніка (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Україну накрила аномальна спека, від якої не рятує навіть затінок. Від зависоких температур страждають не лише люди, тварини, природа, але й техніка.

РБК-Україна розповідає, як спека ускладнює життя українців.

Пошкодження машин

Дехто з українців уже відчув наслідки аномальної спеки на власному автотранспорті та поділився у соціальних мережах відповідними світлинами та відео.

"До 75 градусів нагрілось авто, яке стояло на сонці", - розповіли у Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".

&quot;Розплавлені&quot; машини, перегрів колій та пожежі. Якого лиха завдає аномальна спека Україні

Температура в машині під час спеки (скриншот: t.me/dnepr_operativ)

"Від спеки у машинах плавляться панелі приладів", - наголосили у Telegram-каналі "Інсайдер UA". Уточнюється, що кадри були зроблені у місті Миколаїв.

Затримка потягів

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", спека впливає також і на рух поїздів.

"Металеві рейки часом нагріваються до дуже високих температур (понад 50°С). Це може спричинити деформацію колій, а отже, серйозну небезпеку для руху поїздів", - розповіли в УЗ.

Задля уникнення непередбачуваних ситуацій та безпеки пасажирів залізничники під час спеки:

  • встановлюють спеціальні пости та цілодобово контролюють температуру рейок
  • посилюють обстеження колій
  • оперативно ремонтують пошкоджене

&quot;Розплавлені&quot; машини, перегрів колій та пожежі. Якого лиха завдає аномальна спека Україні

Температурні показники під час спеки (ілюстрація: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В УЗ додали: якщо температура рейок сягає понад 50 градусів за Цельсієм, швидкість руху поїздів зменшується.

В основному обмеження швидкості діє на відповідних ділянках 12-ї години дня до 18-ї години.

Пожежі

На тлі високих температур набагато більше працювати доводиться українським рятувальникам.

Згідно з інформацією ДСНС, суттєво почастішали випадки пожеж різного характеру. Гасити доводиться суху траву, чагарники, ліси, сміття, будівлі та навіть житлові будинки.

&quot;Розплавлені&quot; машини, перегрів колій та пожежі. Якого лиха завдає аномальна спека Україні

&quot;Розплавлені&quot; машини, перегрів колій та пожежі. Якого лиха завдає аномальна спека Україні

Пожежа хвойного настилу (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди перших днів липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.

Читайте також, як негода й спека в Україні вплинули на майбутній врожай.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Негода в Україні
NEWS
Російський льотчик здав своїх колег ГУР після удару по "Охматдиту", - джерела
Російський льотчик здав своїх колег ГУР після удару по "Охматдиту", - джерела
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться