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Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли спека послабшає

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли спека послабшає Фото: якою буде погода в Україні 12 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спека в Україні сьогодні, 12 липня, сягне +42 градусів. На дощі надії немає - короткочасні ймовірні лише на Волині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"+37...+42 градусів сьогодні очікується у південній частині України! У більшості областей також не змерзнемо, вдень +35...+40 градусів. У західних областях і в прикордонних районах Сумської та Харківської областей впродовж дня +31...+34 градусів", - розповіла вона.

Вітер східних напрямків, невеликий або помірний, в Криму та Приазов'ї очікуються сильні штормові пориви до 15-20 м/с.

Щодо дощів, то якісь істотні опади в Україні 12 липня очікувати не варто, хоча невеликі та короткочасні ймовірні на Волині.

Погода у Києві та коли чекати послаблення спеки

У Києві 12 липня передбачається сильна спека з максимальною температурою повітря +34...+36 градусів.

За інформацією синоптика, поступове послаблення спеки очікується 20 липня.

"Спека поки що триває, та ще й набирає обертів. Пікові дні спеки - з 13 по 16 липня. Південь України втримуватиме розпечене повітря із надзвичайною спекою найдовше. Послаблення спеки - із 20 липня", - додала Діденко.

Детальніше про погоду на поточний тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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