Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли спека послабшає

Спека в Україні сьогодні, 12 липня, сягне +42 градусів. На дощі надії немає - короткочасні ймовірні лише на Волині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"+37...+42 градусів сьогодні очікується у південній частині України! У більшості областей також не змерзнемо, вдень +35...+40 градусів. У західних областях і в прикордонних районах Сумської та Харківської областей впродовж дня +31...+34 градусів", - розповіла вона.

Вітер східних напрямків, невеликий або помірний, в Криму та Приазов'ї очікуються сильні штормові пориви до 15-20 м/с.

Щодо дощів, то якісь істотні опади в Україні 12 липня очікувати не варто, хоча невеликі та короткочасні ймовірні на Волині.