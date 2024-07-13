Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 13 июля, в Украине будет продолжаться жара, до 41°. Правда, на западе вечером может пройти дождь с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

13 июля сухая жаркая погода - по области днем ​​сильная жара 35-39°, в Киеве температура днем ​​35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Днем сильная жара 35-39°; в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°; в Карпатах и ​​на востоке днем ​​30-34°.

"Сухая жаркая погода, лишь вечером на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Погода в Украине

Начиная с понедельника, 8 июля, синоптики предупреждали о рекордной жаре . Сообщалось, что температура поднимется до рекордных 40° и выше.

Например, на 12 июля синоптики прогнозировали до 42°, на юге. В Киеве жара установила уже несколько рекордов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как жара усложняет жизнь украинцев.

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