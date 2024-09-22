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Синоптики дали прогноз на сьогодні, розповівши, коли в Україні похолодає

Україна, Неділя 22 вересня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні, розповівши, коли в Україні похолодає Фото: коли в Україні похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні 22 вересня буде приємною. Похолодання очікується з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", Telegram синоптика Наталки Діденко.

У неділю, 22 вересня, погода в Україні буде без опадів, але з невеликою хмарністю.

Денні показники термометрів показуватимуть +20...+26 градусів. Максимально, +26 градусів буде у Кіровоградській області, а мінімальні +20 - у Львівській та на Прикарпатті.

Вночі холодніше всього буде в Волинській, Чернівецькій,Івано-Франківській, Рівненській областях +7. Тепліше всьго вночі буде у Херсонській області - +13 градусів.

В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вдень +23...+25 градусів, вночі +10...+12 градусів.

Синоптики дали прогноз на сьогодні, розповівши, коли в Україні похолодає

Погода в Україні 22 вересня (meteo.gov.ua)

Коли в Україні похолодає

Наприкінці наступного тижня в Україні очікується похолодання.

"Зміна погоди у бік похолодання та дощів - з 29 вересня", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Зазначимо, що синоптики прогнозували в Україні похолодання ще з 4 вересня. Але теплий вересень переборов звичайну погоду для осіні.

При цьому, незважаючи на те, що в Україні триває метеорологічне літо, заморозки вже встигли зафіксувати в Карпатах.

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