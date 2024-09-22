Синоптики дали прогноз на сьогодні, розповівши, коли в Україні похолодає
Погода в Україні 22 вересня буде приємною. Похолодання очікується з наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", Telegram синоптика Наталки Діденко.
У неділю, 22 вересня, погода в Україні буде без опадів, але з невеликою хмарністю.
Денні показники термометрів показуватимуть +20...+26 градусів. Максимально, +26 градусів буде у Кіровоградській області, а мінімальні +20 - у Львівській та на Прикарпатті.
Вночі холодніше всього буде в Волинській, Чернівецькій,Івано-Франківській, Рівненській областях +7. Тепліше всьго вночі буде у Херсонській області - +13 градусів.
В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вдень +23...+25 градусів, вночі +10...+12 градусів.
Погода в Україні 22 вересня (meteo.gov.ua)
Коли в Україні похолодає
Наприкінці наступного тижня в Україні очікується похолодання.
"Зміна погоди у бік похолодання та дощів - з 29 вересня", - розповіла синоптик Наталка Діденко.
Зазначимо, що синоптики прогнозували в Україні похолодання ще з 4 вересня. Але теплий вересень переборов звичайну погоду для осіні.
При цьому, незважаючи на те, що в Україні триває метеорологічне літо, заморозки вже встигли зафіксувати в Карпатах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.