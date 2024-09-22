Синоптики дали прогноз на сегодня, рассказав, когда в Украине похолодает
Погода в Украине 22 сентября будет приятной. Похолодание ожидается на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр", Telegram синоптика Наталки Диденко.
В воскресенье, 22 сентября, погода в Украине будет без осадков, но с небольшой облачностью.
Дневные показатели термометров будут показывать +20…+26 градусов. Максимально +26 градусов будет в Кировоградской области, а минимальные +20 - во Львовской и на Прикарпатье.
Ночью холоднее всего будет в Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской областях +7. Теплее всего ночью будет в Херсонской области - +13 градусов.
В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Днем +23...+25 градусов, ночью +10...+12 градусов.
Погода в Украине 22 сентября (meteo.gov.ua)
Когда в Украине похолодает
Уже к концу следующей недели в Украине ожидается похолодание.
"Смена погоды в сторону похолодания и дождей - с 29 сентября", - рассказала синоптик Наталка Диденко.
Отметим, синоптики прогнозировали в Украине похолодание еще с 4 сентября. Но теплый сентябрь переборол обычную погоду для осени.
При этом несмотря на то, что в Украине продолжается метеорологическое лето, заморозки уже успели зафиксировать в Карпатах.
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