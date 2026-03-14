Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні: де буде до +17

В Україні сьогодні, 14 березня, очікується суха та сонячна погода. На заході країни повітря прогріє до +17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде малохмарно, без опадів.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.
Температура вдень 8-13° тепла, на крайньому заході країни до +17°.
У Києві та області сьогодні погода буде малохмарною.Опади не прогнозуються.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 8-13° тепла, у Києві 11-13° тепла.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.
Раніше ми розповідали, що в Київ нарешті офіційно прийшла метеорологічна весна та пояснювали, скільки насправді тривала в місті зима.