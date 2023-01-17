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Синоптик розповіла, якою буде погода на Водохреща

Фото: синоптик розповіла про погоду на Водохреща (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На Водохреща у четвер, 19 січня, в Україні буде тепла погода. Але похолодання, яке прийде в Україну в кінці тижня, вже відчують у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"На Водохреща в більшості областей втримається незвично тепла погода, проте вже у західних областях розпочнеться похолодання, яке надалі поступово пошириться на всю Україну", - розповіла вона.

Як повідомлялось, погода в Україні завтра, 18 січня буде хмарною та продовжить погіршуватися. Місцями очікується мокрий сніг та дощ, а також ожеледиця.

Зокрема, у Києві синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с.

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