Синоптик розповіла, якою буде погода на Водохреща

На Водохреща у четвер, 19 січня, в Україні буде тепла погода. Але похолодання, яке прийде в Україну в кінці тижня, вже відчують у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook .

"На Водохреща в більшості областей втримається незвично тепла погода, проте вже у західних областях розпочнеться похолодання, яке надалі поступово пошириться на всю Україну", - розповіла вона.

Як повідомлялось, погода в Україні завтра, 18 січня буде хмарною та продовжить погіршуватися. Місцями очікується мокрий сніг та дощ, а також ожеледиця.

Зокрема, у Києві синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с.