Ожеледиця, мокрий сніг та дощ: погода в Україні завтра продовжить погіршуватися

Погода в Україні завтра, 18 січня буде хмарною та продовжить погіршуватися. Місцями очікується мокрий сніг та дощ, а також ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в країні буде хмарно. У західних областях, вночі також на Лівобережжі, вдень і у північно-східні частині очікується невеликий дощ.

При цьому на Закарпатті та в Карпатах протягом доби прогнозують значний дощ, в горах з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів.

Також у східних областях вночі місцями очікується ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть в середньому +1 +6 тепла, в південній частині до +9. Вдень температура коливатиметься від +7 до +12 тепла, на півдні Одеської області та в Криму +13 +18. У східних областях вночі від +2 до -3 градусів морозу, а вдень +2 +7 тепла.

Погода в Києві

Завтра в столиці хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, а вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +6, а вдень +8 +10 градусів тепла.

Нагадаємо, також ми писали про прогноз погоди на сьогодні, 17 січня.

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