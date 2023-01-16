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Похолодання не за горами. Синоптик дала прогноз до кінця тижня

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 19:00
Похолодання не за горами. Синоптик дала прогноз до кінця тижня Фото: синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Похолодання прийде в Україну до кінця цього тижня. А поки що можна порадіти відлизі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Найближчими днями, 18, 19, 20 січня ще побуде тепла погода, під кінець тижня - похолоднішає", - розповіла синоптик.

Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця зими.

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір. Крім того, 20 жовтня у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.

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