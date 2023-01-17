RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик рассказала, какой будет погода на Крещение

Фото: синоптик рассказала о погоде на Крещение (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На Крещение в четверг, 19 января, в Украине будет теплая погода. Но похолодание, которое придет в Украину в конце недели, уже ощутят в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"На Крещение в большинстве областей сохранится необычно теплая погода, однако уже в западных областях начнется похолодание, которое постепенно распространится на всю Украину", - рассказала она.

Как сообщалось, погода в Украине завтра, 18 января, будет облачной и продолжит ухудшаться. Местами ожидается мокрый снег и дождь, а также гололедица.

В частности, в Киеве синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день