Завтра в Києві очікуються сильні пориви вітру: важливі телефони та поради для містян
Фото: завтра у Києві прогнозують сильні пориви вітру (GettyImages)
Завтра, 18 січня, у Києві синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"У столиці завтра вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Під час сильного вітру необхідно:
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- не паркувати поряд із ними автотранспорт;
- якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.
В КМВА зазначають, що при травмуванні людей тощо треба негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.
Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла, коли в Україну знову прийде похолодання.
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