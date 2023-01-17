Завтра в Києві очікуються сильні пориви вітру: важливі телефони та поради для містян

Завтра, 18 січня, у Києві синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

В КМВА зазначають, що при травмуванні людей тощо треба негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103 . Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Під час сильного вітру необхідно:

"У столиці завтра вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла, коли в Україну знову прийде похолодання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.