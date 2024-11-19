Синоптик розповіла, коли Україну почне засипати снігом і де він може "затриматись"

Вже у четвер, 21 листопада, на погоду в Україні впливатиме атмосферний фронт, який проходитиме з північного заходу. В деякі регіони він принесе опади у вигляді дощу та мокрого снігу .

В яких регіонах сніг може "затриматись"

За словами експерта, якщо говорити про сніг, який десь може "затриматись", то "так, такі передумови є".

"Перш за все це - західні та північні області. Також ще і центральні. Це ми говоримо про 21 листопада, коли буде проходити атмосферний фронт з північного заходу. Опади розпочнуться дощем, але потім перейдуть у мокрий сніг", - пояснила синоптик.

Вона додала, що тоді "затриматись" сніг може у деяких західних, північних і центральних областях.

"Потім, скажімо так, буде перерва - у першій половині 22 листопада. А вже у другій половині 22 числа буде новий атмосферний фронт циклону з південного заходу. І він принесе також ще додатково опади у вигляді мокрого снігу", - зауважила Птуха.

Вона уточнила, що тут йдеться про:

західні області

північні області

частково - центральні та східні області

"Омине в нас, за прогнозом, який є сьогодні... (сніг, - Ред.) по півдню - там такого снігового покриву не повинно бути", - додала спеціаліст.

Представниця Укргідрометцентру зазначила, що "довгий час лежати в цього снігу шансів поки що немає".

"Тому що там (згодом, - Ред.) переважатиме знову більш такий антициклональний характер погоди, скажімо так", - пояснила вона.

Синоптик додала, що на заході, на півночі та в центрі України сніговий покрив може спостерігатися подекуди орієнтовно до 24 листопада.

"Але це поки що не стабільний сніговий покрив. Тобто спочатку може там нападати досить така висота снігу більш відчутна. Подекуди - до 10 сантиметрів. Але воно, найімовірніше, за прогнозом, який є сьогодні, буде танути", - розповіла вона.

Водночас Птуха наголосила, що найдовше сніг затримається у Карпатах.

"Там мороз буде утримуватись як у нічні, так і в денні години. Тому, в принципі, в Карпатах у нас вже переважно буде... Осередок зими більш стабільний", - підсумувала вона.