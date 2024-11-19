Синоптик розповіла, коли Україну почне засипати снігом і де він може "затриматись"
Вже у четвер, 21 листопада, на погоду в Україні впливатиме атмосферний фронт, який проходитиме з північного заходу. В деякі регіони він принесе опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
В яких регіонах сніг може "затриматись"
За словами експерта, якщо говорити про сніг, який десь може "затриматись", то "так, такі передумови є".
"Перш за все це - західні та північні області. Також ще і центральні. Це ми говоримо про 21 листопада, коли буде проходити атмосферний фронт з північного заходу. Опади розпочнуться дощем, але потім перейдуть у мокрий сніг", - пояснила синоптик.
Вона додала, що тоді "затриматись" сніг може у деяких західних, північних і центральних областях.
"Потім, скажімо так, буде перерва - у першій половині 22 листопада. А вже у другій половині 22 числа буде новий атмосферний фронт циклону з південного заходу. І він принесе також ще додатково опади у вигляді мокрого снігу", - зауважила Птуха.
Вона уточнила, що тут йдеться про:
- західні області
- північні області
- частково - центральні та східні області
"Омине в нас, за прогнозом, який є сьогодні... (сніг, - Ред.) по півдню - там такого снігового покриву не повинно бути", - додала спеціаліст.
Представниця Укргідрометцентру зазначила, що "довгий час лежати в цього снігу шансів поки що немає".
"Тому що там (згодом, - Ред.) переважатиме знову більш такий антициклональний характер погоди, скажімо так", - пояснила вона.
Синоптик додала, що на заході, на півночі та в центрі України сніговий покрив може спостерігатися подекуди орієнтовно до 24 листопада.
"Але це поки що не стабільний сніговий покрив. Тобто спочатку може там нападати досить така висота снігу більш відчутна. Подекуди - до 10 сантиметрів. Але воно, найімовірніше, за прогнозом, який є сьогодні, буде танути", - розповіла вона.
Водночас Птуха наголосила, що найдовше сніг затримається у Карпатах.
"Там мороз буде утримуватись як у нічні, так і в денні години. Тому, в принципі, в Карпатах у нас вже переважно буде... Осередок зими більш стабільний", - підсумувала вона.
Коли в Україні почало сніжити й де саме
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада перший сніг дістався Києва.
У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).
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