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Синоптик назвала регіони, де сьогодні в Україні пройдуть дощі

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Україна, Субота 25 березня 2023 07:00
Синоптик назвала регіони, де сьогодні в Україні пройдуть дощі Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 березня, в західних областях України пройдуть дощі. Опади можуть торкнутися також Житомирської, Чернігівської, Київської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"На решті території буде суха погода", - констатувала вона.

За словами синоптика, температура повітря вдень становитиме "чудові +14....+19 градусів".

"У західних областях та в прибережних морських районах місцями +10...+12 градусів", - додала Діденко.

Погода в Києві

Сьогодні є ймовірність невеликого дощу, але вже аж ввечері.

"Протягом дня переважно сухо та тепло, до +17 градусів", - додала вона.

Як повідомлялось, похолодання, яке очікується в Україні з вівторка-середи, 28-29 березня, принесе із собою не лише різке зниження температури - від високих "плюсів" до невеликих "мінусів", а й дощ, місцями сніг, які не лише ускладнять ситуацію на дорогах, а й погіршать самопочуття.

Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

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