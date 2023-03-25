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Синоптик назвала регионы, где сегодня в Украине пройдут дожди

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Украина, Суббота 25 марта 2023 07:00
Синоптик назвала регионы, где сегодня в Украине пройдут дожди Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 25 марта, в западных областях пройдут дожди. Осадки могут затронуть также Житомирскую, Черниговскую, Киевскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"На остальной территории будет сухая погода", - констатировала она.

По словам синоптика, температура воздуха днем составит "прекрасные +14...+19 градусов".

"В западных областях и в прибрежных морских районах местами +10...+12 градусов", - добавила Диденко.

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Сегодня есть вероятность небольшого дождя, но уже вечером.

"В течение дня преимущественно сухо и тепло до +17 градусов", - добавила она.

Как сообщалось, похолодание, которое ожидается в Украине со вторника-среды, 28-29 марта, принесет с собой не только резкое снижение температуры - от высоких "плюсов" до небольших "минусов", но и дождь, местами снег, которые не только усложнят ситуацию на дорогах, но и ухудшат самочувствие.

Отметим, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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