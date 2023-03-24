Вище за норму: Укргідрометцентр прогнозує теплий квітень

У квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, в Карпатах очікується 7-8 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, що в межах норми. Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у квітні складає 7-11 градусів тепла, в горах 2-6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури становить 3-16 градусів морозу, у північно-східних областях та в Карпатах 17-22 градусів морозу; абсолютний максимум - 26-33 градусів тепла, в горах 21-2 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах 65-84 мм, на високогір᾿ї Карпат до 117 мм.