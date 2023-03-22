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В Україну знову прийде похолодання та навіть сніг: синоптик назвала дату

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Україна, Середа 22 березня 2023 18:53
В Україну знову прийде похолодання та навіть сніг: синоптик назвала дату Фото: синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Весна в Україні поки що заходить хвилеподібно. І попри відносне тепло цього тижня, вже наступного вівторка прийде відчутне похолодання, причому ймовірний навіть сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Із наступного тижня, орієнтовно з 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса", - розповіла вона.

За її словами, починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг.

Як повідомлялось, завтра, 23 березня, на більшій частині України буде без опадів, за винятком Криму, де може бути невеликий дощ. Максимально температура підніметься до 21 градуса.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики передавали відсутність дощів, але з туманом. Температура повітря у всіх регіонах - з позначкою "плюс".

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