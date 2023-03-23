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Синоптик розповіла, які "сюрпризи" принесе в Україну похолодання

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Україна, Четвер 23 березня 2023 18:46
Синоптик розповіла, які "сюрпризи" принесе в Україну похолодання Фото: похолодання принесе в Україну наступного тижня сніг, дощ та навіть мороз (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Похолодання, яке очікується в Україні з вівторка-середи, 28-29 березня, принесе із собою не лише різке зниження температури - від високих "плюсів" до невеликих "мінусів", а й дощ, місцями сніг, які не лише ускладнять ситуацію на дорогах, а й погіршать самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Впродовж 28-29 березня в Україні очікується серйозна зміна погоди. Починаючи із західних областей, температура повітря суттєво знижуватиметься, спочатку до +4...+9 градусів, а потім і до нуля та навіть невеликих "мінусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, до різкого похолодання приєднаються циклони та атмосферні фронти.

"Підуть дощі, які через похолодання переходитимуть у сніг! Зрозуміло, що така атмосферна боротьба різних повітряних мас не обійдеться без сильного вітру", - попередила Діденко.

При цьому, як зазначила вона, ця погодна метаморфоза через значні метеорологічні контрасти може ускладнювати ситуацію на дорогах, погіршувати самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними проблемами.

Погода в Києві

У столиці також різко зміниться погода.

"Очікується істотне похолодання, дощ і навіть мокрий сніг!" - додала синоптик.

Як повідомлялось, завтра, 24 березня, в Україні очікується суха погода практично повсюдно, щоправда, дощ місцями пройде на півночі. При цьому вночі вже буде "плюсова" температура до 9 градусів, а вдень - максимально підніметься до +21.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця цього тижня.

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