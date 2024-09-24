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Синоптик дала прогноз на сьогодні, розповівши, коли погода в Україні зміниться

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 24 вересня, Україна стане однією з найтепліших країн Європи. Максимально температура може піднятися до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"24 вересня Україна буде однією з найтепліших країн Європи, скрізь світитиме сонце, без дощу, переважно ясно", - розповіла вона.

Температура повітря протягом дня у більшості областей України становитиме +22....+26 градусів.

"А де сонце міцніше блисне, й до +26....+28 градусів", - додала синоптик.

Коли погода зміниться

У Києві 24 вересня буде сонячним та теплим, близько +25 градусів.

"Найближчим часом так і буде, з незначними коливаннями. 28 та 29 вересня погода почне мінятися", - попередила Діденко.

Погода в Україні

Вересень 2024 видався досить теплим. В Україні досі продовжується метеорологічне літо. Особливо така погода резонує зі снігом, що випав в Африці та повенями у Європі.

Незважаючи на прогнозоване похолодання в Україні ще на початку вересня, цього робочого тижня очікується навіть деяке підвищення температури. Особливо воно буде помітним уночі.

Детальніше про погоду на четвертий робочий тиждень вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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