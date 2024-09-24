Синоптик дала прогноз на сьогодні, розповівши, коли погода в Україні зміниться

Погода в Україні

Вересень 2024 видався досить теплим. В Україні досі продовжується метеорологічне літо. Особливо така погода резонує зі снігом, що випав в Африці та повенями у Європі.

Незважаючи на прогнозоване похолодання в Україні ще на початку вересня, цього робочого тижня очікується навіть деяке підвищення температури. Особливо воно буде помітним уночі.

Детальніше про погоду на четвертий робочий тиждень вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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