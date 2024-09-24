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Синоптик дала прогноз на сегодня, рассказав, когда погода в Украине изменится

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 сентября, Украина станет одной из самых теплых стран Европы. Максимально температура может подняться до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"24 сентября Украина будет одной из самых теплых стран Европы, везде будет светить солнце, без дождя, преимущественно ясно", - рассказала она.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет составлять +22...+26 градусов.

"А где солнце крепче блеснет, и до +26...+28 градусов", - добавила синоптик.

Когда погода изменится

В Киеве 24 сентября будет солнечным и теплым около +25 градусов.

"В ближайшее время так и будет, с незначительными колебаниями. 28 и 29 сентября погода начнет меняться", - предупредила Диденко.

Погода в Украине

Сентябрь 2024 выдался достаточно теплым. В Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето. Особенно такая погода резонирует со снегом, выпавшем в Африке и наводнениями в Европе.

Несмотря на прогнозируемое похолодание в Украине еще в начале сентября, на текущей рабочей неделе ожидается даже некоторое повышение температуры. Особенно оно будет заметно ночью.

Подробнее о погоде на четвертую рабочую неделю сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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