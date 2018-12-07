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Филарет рассказал, сколько архиереев УПЦ МП примут участие в Объединительном соборе

Новости » Общество    07.12.2018 - 15:53
Филарет рассказал, сколько архиереев УПЦ МП примут участие в Объединительном соборе
Фото: Филарет (РБК-Украина)

В соборе примут участие три или четыре архиерея УПЦ МП

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет заявил, что на Объединительный архиерейский собор 15 декабря в Киеве прибудут не более четырех иерархов УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Это архиерейский собор. Будут принимать участие архиереи Киевского патриархата - их больше 40. Двенадцать архиереев Автокефальной церкви и три или четыре архиерея Московского патриархата", - заявил Филарет во время визита в Чернигов.

 

 

Візит до Чернігова Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета

Опубліковано Челайн - CheLine.com.ua П'ятниця, 7 грудня 2018 р.

Напомним, 19 ноября Филарет заявил, что предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины изберут на Объединительном архиерейском соборе в декабре.  Филарет отметил, что избрание предстоятеля для единой поместной церкви будет проходить на Соборе, после того, как на нем провозгласят и утвердят церковное объединение.

Отметим, что в заявлении пресс-секретаря спикера Верховной рады Андрея Ковалева говорилось, что Филарет может отказаться от выдвижения на пост главы поместной церкви.

Накануне президент Украины Петр Порошенко объявил, что Объединительный архиерейский собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря.

Отметим, 5 декабря была обнародована часть проекта устава Автокефальной церкви во главе с митрополитом. Филарет заявлял о том, что поместную церковь должен возглавить патриарх и другой статус украинскую сторону не устроит. В рамках подготовки к созданию новой церкви Вселенский патриархат принял иерархов УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.

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Темы: Томос об автокефалии УПЦ
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