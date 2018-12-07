Глава УПЦ МП Онуфрий вернул приглашение Варфоломея на Объединительный собор

Фото: предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий (УНИАН)

Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху приглашение на Объединительный собор без ответа

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на Объединительный собор, который должен собраться в Киеве 15 декабря, без ответа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что таким образом намерены поступить и другие архиереи УПЦ МП.

"Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на Объединительный собор, запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору. Точно так же намерены поступить и другие архиереи УПЦ, отсылая приглашения обратно", - говорится в сообщении.

Напомним, в письме патриарха Варфоломея, которое опубликовал митрополит УПЦ МП Алескандр (Драбинко), говорилось, что Константинопольский патриархат принял решение лишить Онуфрия титула митрополита Киевского после проведения Объединительного собора и избрания нового предстоятеля Украинской церкви. При этом в письме отмечалось, что Онуфрий может участвовать в выборах нового главы украинской автокефальной церкви.

Накануне президент Украины Петр Порошенко объявил, что Объединительный архиерейский собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря.

Отметим, 5 декабря была обнародована часть проекта устава Автокефальной церкви во главе с митрополитом. Филарет заявлял о том, что поместную церковь должен возглавить патриарх и другой статус украинскую сторону не устроит. В рамках подготовки к созданию новой церкви Вселенский патриархат принял иерархов УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.