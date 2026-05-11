Симптоми хантавірусу зафіксували у пасажирів з Франції та США на шляху з Тенеріфе

Французи та американці

Після приземлення у паризькому аеропорту Ле Бурже французьких пасажирів зустріли чиновники у захисних костюмах і відвезли до лікарні Біша. Там їх чекає 72-годинний карантин і повне обстеження, після чого - 45 днів самоізоляції вдома.

Серед американських пасажирів один почав проявляти легкі симптоми хантавірусу, інший показав слабкопозитивний результат тесту на вірус Андес. Обох перевозять у біоізоляційних капсулах літака.

Евакуація триває

Понад 90 зі 150 пасажирів і членів екіпажу вже відправлені додому. Британців повернули до Манчестера - симптомів ніхто не виявляє, але всі перебувають під наглядом. 14 іспанців відправлені на обов'язковий карантин у військовий шпиталь у Мадриді. 26 осіб - включно з вісьмома нідерландцями - прибули до Нідерландів. Останні два евакуаційні рейси заплановані на понеділок.

Що відомо про жертви

З початку спалаху загинули троє людей. Перша смерть сталася 11 квітня - просто на борту. Друга — 26 квітня в Йоганнесбурзі, куди 69-річна нідерландка злетіла з острова Святої Єлени. Третя - 2 травня на борту. Двоє британців з підтвердженим зараженням лікуються в Нідерландах і Південній Африці.

Ще один британець проходить лікування на острові Трістан-да-Кунья, куди британські армійські медики доставили запаси, стрибнувши з парашутом.

Що таке вірус Андес

Хантавірус зазвичай передається від гризунів. Вірус Андес, виявлений на судні, є одним із небагатьох штамів, здатних у рідкісних випадках передаватися між людьми. ВООЗ вважає, що пасажири заразилися під час перебування в Південній Америці.