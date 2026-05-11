RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Симптомы хантавируса зафиксировали у пассажиров из Франции и США на пути из Тенерифе

07:49 11.05.2026 Пн
2 мин
Симптомы появились прямо во время перелета
aimg Екатерина Коваль
Фото: с начала вспышки погибло три человека (Getty Images)

Во время эвакуационного рейса из Тенерифе в Париж у одного из французских пассажиров круизного судна MV Hondius появились симптомы хантавируса. Всех пятерых французов поместили в строгий карантин. Двое американских пассажиров также показали признаки заражения - их перевозят в биоизоляционных капсулах.

Французы и американцы

После приземления в парижском аэропорту Ле Бурже французских пассажиров встретили чиновники в защитных костюмах и отвезли в больницу Биша. Там их ждет 72-часовой карантин и полное обследование, после чего - 45 дней самоизоляции дома.

Среди американских пассажиров один начал проявлять легкие симптомы хантавируса, другой показал слабоположительный результат теста на вирус Андес. Обоих перевозят в биоизоляционных капсулах самолета.

Эвакуация продолжается

Более 90 из 150 пассажиров и членов экипажа уже отправлены домой. Британцев вернули в Манчестер - симптомов никто не обнаруживает, но все находятся под наблюдением. 14 испанцев отправлены на обязательный карантин в военный госпиталь в Мадриде. 26 человек - включая восемь нидерландцев - прибыли в Нидерланды. Последние два эвакуационных рейса запланированы на понедельник.

Что известно о жертвах

С начала вспышки погибли три человека. Первая смерть произошла 11 апреля - прямо на борту. Вторая - 26 апреля в Йоханнесбурге, куда 69-летняя нидерландка взлетела с острова Святой Елены. Третья - 2 мая на борту. Двое британцев с подтвержденным заражением лечатся в Нидерландах и Южной Африке.

Еще один британец проходит лечение на острове Тристан-да-Кунья, куда британские армейские медики доставили запасы, прыгнув с парашютом.

Что такое вирус Андес

Хантавирус обычно передается от грызунов. Вирус Андес, обнаруженный на судне, является одним из немногих штаммов, способных в редких случаях передаваться между людьми. ВОЗ считает, что пассажиры заразились во время пребывания в Южной Америке.

Всех пассажиров круизного лайнера MV Hondius считают контактировавшими с инфицированными, поэтому каждый из них должен пройти обязательную проверку.

Утром 10 мая судно прибыло в порт на испанском острове Тенерифе. На борт сразу поднялись местные медики для проведения заключительного санитарного контроля. По его результатам решат, позволят ли пассажирам высадиться на берег.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФранцияСоединенные Штаты АмерикиХантавирус