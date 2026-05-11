Пасажирів круїзного лайнера з хантавірусом евакуюють на Канарських островах
У неділю з круїзного судна MV Hondius на Канарських островах почалася евакуація пасажирів із понад 20 країн. Людей у захисних костюмах переправляли на берег малими човнами, а потім розвозили по домівках урядовими та військовими літаками. З початку спалаху хантавірусу загинули троє людей, п'ятеро заражені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Як проходила евакуація
Судно стало на якір біля Тенерифе - найбільшого острова Канарського архіпелагу. Пасажирів перевозили на берег малими човнами, на пристані їх зустрічали представники влади у захисних костюмах і респіраторах. На злітній смузі людей обприскували дезінфектантом.
Першими евакуювали іспанців - їх перевезли до Мадрида і помістили у військовий шпиталь. Французький рейс приземлився в Парижі, де вже чекали машини швидкої допомоги. Під час польоту в одного з французьких пасажирів з'явилися симптоми - всіх п'ятьох ізолювали.
Нідерландський евакуаційний літак приземлився в Ейндховені - на борту були громадяни Нідерландів, Індії, Німеччини, Аргентини, Бельгії, Греції, Португалії, України, Гватемали, Філіппін і Чорногорії.
Що таке хантавірус
Хантавірус зазвичай передається через вдихання часток екскрементів гризунів і між людьми майже не поширюється. Однак вірус Андес, виявлений на судні, у рідкісних випадках може передаватися від людини до людини. Симптоми з'являються від одного до восьми тижнів після зараження.
ВООЗ закликала не панікувати.
"Це не новий COVID. Ризик для загального населення низький", - заявив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус.
Карантин у різних країнах
Британія госпіталізує своїх пасажирів на 72 години, після чого - шість тижнів самоізоляції. Американців спочатку доставлять до карантинного центру при Університеті Небраски. Австралія надсилає літак у понеділок - він має стати останнім евакуаційним рейсом з Тенерифе.
Британські медики стрибнули з парашутом
Шестеро британських десантників і двоє медиків зістрибнули з парашутом на острів Трістан-да-Кунья у Південній Атлантиці - один із 221 жителя острова має підозру на хантавірус. Острів є найвіддаленішою населеною британською територією - за 2400 кілометрів від найближчого острова, без злітної смуги, і зазвичай дістатися туди можна лише шестиденним морським переходом з Кейптауна.
Раніше повідомлялося, що всіх пасажирів круїзного лайнера MV Hondius вважають такими, що контактували з інфікованими, тому кожен із них має пройти обов’язкову перевірку.
Вранці 10 травня судно прибуло до порту на іспанському острові Тенерифе. Іспанські медичні фахівці одразу піднялися на борт, щоб провести заключний санітарний контроль. Результати цих оглядів визначать, чи дозволять пасажирам висадитися на берег.