Симптоми хантавірусу зафіксували у пасажирів з Франції та США на шляху з Тенеріфе

07:49 11.05.2026 Пн
2 хв
Симптоми з’явилися прямо під час перельоту
aimg Катерина Коваль
Симптоми хантавірусу зафіксували у пасажирів з Франції та США на шляху з Тенеріфе Фото: з початку спалаху загинуло троє осіб (Getty Images)
Під час евакуаційного рейсу з Тенерифе до Парижа у одного з французьких пасажирів круїзного судна MV Hondius з'явилися симптоми хантавірусу. Усіх п'ятьох французів помістили в суворий карантин. Двоє американських пасажирів також показали ознаки зараження - їх перевозять у біоізоляційних капсулах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Французи та американці

Після приземлення у паризькому аеропорту Ле Бурже французьких пасажирів зустріли чиновники у захисних костюмах і відвезли до лікарні Біша. Там їх чекає 72-годинний карантин і повне обстеження, після чого - 45 днів самоізоляції вдома.

Серед американських пасажирів один почав проявляти легкі симптоми хантавірусу, інший показав слабкопозитивний результат тесту на вірус Андес. Обох перевозять у біоізоляційних капсулах літака.

Евакуація триває

Понад 90 зі 150 пасажирів і членів екіпажу вже відправлені додому. Британців повернули до Манчестера - симптомів ніхто не виявляє, але всі перебувають під наглядом. 14 іспанців відправлені на обов'язковий карантин у військовий шпиталь у Мадриді. 26 осіб - включно з вісьмома нідерландцями - прибули до Нідерландів. Останні два евакуаційні рейси заплановані на понеділок.

Що відомо про жертви

З початку спалаху загинули троє людей. Перша смерть сталася 11 квітня - просто на борту. Друга — 26 квітня в Йоганнесбурзі, куди 69-річна нідерландка злетіла з острова Святої Єлени. Третя - 2 травня на борту. Двоє британців з підтвердженим зараженням лікуються в Нідерландах і Південній Африці.

Ще один британець проходить лікування на острові Трістан-да-Кунья, куди британські армійські медики доставили запаси, стрибнувши з парашутом.

Що таке вірус Андес

Хантавірус зазвичай передається від гризунів. Вірус Андес, виявлений на судні, є одним із небагатьох штамів, здатних у рідкісних випадках передаватися між людьми. ВООЗ вважає, що пасажири заразилися під час перебування в Південній Америці.

Усіх пасажирів круїзного лайнера MV Hondius вважають такими, що контактували з інфікованими, тому кожен із них має пройти обов’язкову перевірку.

Вранці 10 травня судно прибуло до порту на іспанському острові Тенерифе. На борт одразу піднялися місцеві медики для проведення заключного санітарного контролю. За його результатами вирішать, чи дозволять пасажирам висадитися на берег.

