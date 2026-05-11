Симптомы хантавируса зафиксировали у пассажиров из Франции и США на пути из Тенерифе

Во время эвакуационного рейса из Тенерифе в Париж у одного из французских пассажиров круизного судна MV Hondius появились симптомы хантавируса. Всех пятерых французов поместили в строгий карантин. Двое американских пассажиров также показали признаки заражения - их перевозят в биоизоляционных капсулах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Французы и американцы

После приземления в парижском аэропорту Ле Бурже французских пассажиров встретили чиновники в защитных костюмах и отвезли в больницу Биша. Там их ждет 72-часовой карантин и полное обследование, после чего - 45 дней самоизоляции дома.

Среди американских пассажиров один начал проявлять легкие симптомы хантавируса, другой показал слабоположительный результат теста на вирус Андес. Обоих перевозят в биоизоляционных капсулах самолета.

Эвакуация продолжается

Более 90 из 150 пассажиров и членов экипажа уже отправлены домой. Британцев вернули в Манчестер - симптомов никто не обнаруживает, но все находятся под наблюдением. 14 испанцев отправлены на обязательный карантин в военный госпиталь в Мадриде. 26 человек - включая восемь нидерландцев - прибыли в Нидерланды. Последние два эвакуационных рейса запланированы на понедельник.

Что известно о жертвах

С начала вспышки погибли три человека. Первая смерть произошла 11 апреля - прямо на борту. Вторая - 26 апреля в Йоханнесбурге, куда 69-летняя нидерландка взлетела с острова Святой Елены. Третья - 2 мая на борту. Двое британцев с подтвержденным заражением лечатся в Нидерландах и Южной Африке.

Еще один британец проходит лечение на острове Тристан-да-Кунья, куда британские армейские медики доставили запасы, прыгнув с парашютом.

Что такое вирус Андес

Хантавирус обычно передается от грызунов. Вирус Андес, обнаруженный на судне, является одним из немногих штаммов, способных в редких случаях передаваться между людьми. ВОЗ считает, что пассажиры заразились во время пребывания в Южной Америке.