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У Сімферополі спалахнула пожежа біля ТЕЦ після нічної атаки безпілотників

03:12 12.06.2026 Пт
2 хв
Що відомо про наслідки масованої атаки безпілотників на окупований Крим?
aimg Катерина Коваль

У ніч на 12 червня окупований Крим опинився під атакою дронів. У Сімферополі після серії ударів почалися перебої з електропостачанням - під удар могла потрапити міська ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та "Кримський вітер".

Що відомо

OSINT-канали повідомляють про влучання в районі Сімферопольської теплової електростанції, поряд з нею зафіксовано пожежу.

Саме це могло спричинити перебої зі світлом у місті. Офіційного підтвердження удару по ТЕЦ на момент публікації немає.

Фото: пожежа в Сімферополі, ймовірно, в раді ТЕЦ (t.me/exilenova_plus)

У мережі поширилися відео з вибухами та яскравими спалахами над містом.

Удари в інших районах

Гучний вибух, від якого тряслися вікна, зафіксували в селах Донське та Мар'їно Сімферопольського району.

Вибухи та стрілянину ППО чули також у Нижньогірському та Червоногвардійському районах. На військовому аеродромі "Саки" пролунала серія вибухів - там також активно працювала ППО.

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Окупаційна влада мовчить

Офіційної інформації про наслідки атаки від окупаційної влади немає. Мешканці Сімферополя повідомляють, що оповіщення про загрозу почали надходити лише через годину після початку атаки.

Нещодавно Чонгарський міст, що з'єднував окупований Крим із материковою Україною, був повністю знищений внаслідок серії ударів українських дронів. Після цього окупанти перекрили рух мостом між Генічеськом і Арабатською стрілкою - це вже друга важлива переправа, закрита за останні дні.

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