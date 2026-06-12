У Сімферополі спалахнула пожежа біля ТЕЦ після нічної атаки безпілотників

Що відомо

OSINT-канали повідомляють про влучання в районі Сімферопольської теплової електростанції, поряд з нею зафіксовано пожежу.

Саме це могло спричинити перебої зі світлом у місті. Офіційного підтвердження удару по ТЕЦ на момент публікації немає.

Фото: пожежа в Сімферополі, ймовірно, в раді ТЕЦ (t.me/exilenova_plus)

У мережі поширилися відео з вибухами та яскравими спалахами над містом.

Удари в інших районах

Гучний вибух, від якого тряслися вікна, зафіксували в селах Донське та Мар'їно Сімферопольського району.

Вибухи та стрілянину ППО чули також у Нижньогірському та Червоногвардійському районах. На військовому аеродромі "Саки" пролунала серія вибухів - там також активно працювала ППО.

Окупаційна влада мовчить

Офіційної інформації про наслідки атаки від окупаційної влади немає. Мешканці Сімферополя повідомляють, що оповіщення про загрозу почали надходити лише через годину після початку атаки.