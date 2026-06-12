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В Симферополе вспыхнул пожар возле ТЭЦ после ночной атаки беспилотников

03:12 12.06.2026 Пт
2 мин
Что известно о последствиях массированной атаки беспилотников на оккупированный Крым?
aimg Екатерина Коваль

В ночь на 12 июня оккупированный Крым оказался под атакой дронов. В Симферополе после серии ударов начались перебои с электроснабжением - под удар могла попасть городская ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и "Крымский ветер".

Что известно

OSINT-каналы сообщают о попадании в районе Симферопольской тепловой электростанции, рядом с ней зафиксирован пожар.

Именно это могло вызвать перебои со светом в городе. Официального подтверждения удара по ТЭЦ на момент публикации нет.

Фото: пожар в Симферополе, вероятно, в совете ТЭЦ (t.me/exilenova_plus)

В сети распространились видео со взрывами и яркими вспышками над городом.

Удары в других районах

Громкий взрыв, от которого тряслись окна, зафиксировали в селах Донское и Марьино Симферопольского района.

Взрывы и стрельбу ПВО слышали также в Нижнегорском и Красногвардейском районах. На военном аэродроме "Саки" прозвучала серия взрывов - там также активно работала ПВО.

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Оккупационные власти молчат

Официальной информации о последствиях атаки от оккупационных властей нет. Жители Симферополя сообщают, что оповещения об угрозе начали поступать только через час после начала атаки.

Недавно Чонгарский мост, соединявший оккупированный Крым с материковой Украиной, был полностью уничтожен в результате серии ударов украинских дронов. После этого оккупанты перекрыли движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой - это уже вторая важная переправа, закрытая за последние дни.

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