ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Перерізана траса до Криму - робота ШІ: в Міноборони розповіли про особливі дрони

18:35 11.06.2026 Чт
2 хв
Штучний інтелект вирішує ряд важливих завдань
aimg Костянтин Широкун
Перерізана траса до Криму - робота ШІ: в Міноборони розповіли про особливі дрони Фото: українські дрони з ШІ перерізають траси до Криму (mod.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

За останні місяці ЗСУ вчетверо збільшили знищення ворожої техніки та маршрутів постачання на оперативній глибині. Обходити ППО РФ допомагає штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

На відстані понад 50 кілометрів за лінією фронту навігація нерідко придушується або підміняється ворожим РЕБ. Системи middle strike вирішують цю проблему за допомогою штучного інтелекту.

На борту дрона може бути встановлений спеціалізований компʼютер та оптичні камери. ШІ на такому безпілотнику безперервно сканує рельєф місцевості, дороги, річки та контури обʼєктів під собою.

Отримане в реальному часі зображення алгоритм порівнює із завантаженими у памʼять супутниковими знімками високої роздільної здатності. Дрон "розуміє", де саме він перебуває, обчислюючи траєкторію за візуальними орієнтирами.

Найважливіший етап місії ударного БпЛА – це точне влучання. Біля статичних обʼєктів концентрація засобів РЕБ часто є найвищою.

Підлітаючи до заданого квадрата, ШІ бере керування на себе. Нейромережа починає аналізувати відеопотік. Алгоритм навчений розрізняти силуети конкретної техніки. Наприклад, якщо ціллю є позиція ППО, штучний інтелект ідентифікує пускову установку чи радар, автоматично ставить на них "маркер захоплення" та коригує рулі напрямку для точного пікірування.

Українські дрони перетворили на "дорогу смерті" ключову трасу до Криму Читайте також:

Окрім того, сучасні нейромережі навчають відрізняти реальну бойову техніку від макетів. Наприклад, за геометрією, текстурою, наявністю теплового сліду від двигунів. Це суттєво підвищує ефективність використання засобів middle strike.

Інфографіка про переваги middle strike зі штучним інтелектом

Маршрут польоту безпілотника на оперативну глибину до 200 км не є прямою лінією. Тому штучний інтелект залучається ще на етапі планування місії. Наприклад, аналізує актуальні розвідувальні дані щодо розташування радарів ППО противника.

Програма прораховує оптимальний трек польоту: з урахуванням складок рельєфу, виявлених "сліпих зон" радіолокаторів та прогнозованого радіуса дії ворожих комплексів ППО.

Усе це в комплексі допомагає масштабувати ефективність middle strike, знищуючи ворожі ворожу логістику, склади, техніку та штаби.

Нагадаємо, Чонгарський міст, який з’єднував тимчасово окупований Крим із материковою частиною України, був повністю знищений унаслідок серії ударів українських дронів.

Крім того, на тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти перекрили рух мостом між Генічеськом і Арабатською стрілкою. Після втрати Чонгарського мосту це вже друга важлива переправа, яку росіяни закрили за останні дні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до України Крим Дрони Збройні сили України Міністерство оборони України Miltech
Новини
Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко зміниться
Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко зміниться
Аналітика
Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен