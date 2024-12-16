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Палало всю ніч. Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області, - джерела

Понеділок 16 грудня 2024 09:44
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Палало всю ніч. Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області, - джерела Ілюстративне фото: дрони СБУ знищили склади РФ у Донецькій області (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

У тимчасово окупованій частині Донецької області, в рамках спецоперації, Служба безпеки України уразила артилерійські та мінометні склади росіян.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в СБУ.

Днями дрони Служби безпеки влаштували пекельну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

Там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

За даними наших джерел, в результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи. Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.

Палало всю ніч. Дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області, - джерела

Обстріли Донецької області

Варто нагадати, що армія Російської Федерації продовжує витрачати велику кількість живої сили для того, щоб вийти на кордон Донецької та Луганської областей.

Наприклад, наприкінці жовтня російська армія кілька разів завдавала ударів по Покровському району протягом дня. Тоді троє людей загинули, двоє були поранені.

А минулого тижня в тимчасово окупованому Єнакієвому, що у Донецькій області, пролунали вибухи. Там вибухнув склад з боєприпасами.

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