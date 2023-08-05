Сім бомбардувальників Ту-95 злетіли з аеродрому в РФ, - ОК "Південь"

Україна зафіксувала зліт семи російських бомбардувальників Ту-95. Вони злетіли з аеродрому Оленья.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Як зазначають у ОК, стратегічні бомбардувальники злетіли з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області РФ.

Ці винищувачі на підвісці можуть нести ракети х-101 та х-555

"Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. У разі небезпеки переходьте в укриття", - додали в командуванні.

Атака по Україні

Нагадаємо, сьогодні в Україні три рази було оголошено масштабну повітряну тривогу. Зокрема під час останньої окупанти обстріляли українські міста "Кинджалами" та "Калібрами".

Деталі російської атаки по Україні можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Український президент Зеленський повідомив, що під час обстрілу росіяни цілились по Хмельницькому і "Мотор-січі".

Нагадаємо, російські окупанти останні кілька тижнів посилено атакують територію України за допомогою ракет та дронів.

Останній їхній масований удар стався 26 липня. Тоді росіяни для атаки задіяли крилаті та гіперзвукові ракети. Усього за день силам протиповітряної оборони вдалося збити 36 ракет ворога, серед яких: 3 ракети "Калібр" та 33 ракети Х-101/Х-555.

Ціллю російської атаки тоді став район Старокостянтинова Хмельницької області.

Внаслідок обстрілу противника у Вінницькій області було поранено п'ятьох людей - вони постраждали від падіння уламків.

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