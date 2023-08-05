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Росія атакує "Кинджалами". В Україні втретє за добу масштабна тривога (відбій)

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Субота 05 серпня 2023 18:25
Росія атакує "Кинджалами". В Україні втретє за добу масштабна тривога (відбій) Фото: В Україні втретє за добу масштабна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні втретє за добу оголошена масштабна повітряна тривога. Зокрема, через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 18:37 повітряну тривогу оголошено майже в усіх областях.

Росія атакує &quot;Кинджалами&quot;. В Україні втретє за добу масштабна тривога (відбій)

Станом на 18:21 мапа повітряних тривог виглядає так:

Росія атакує &quot;Кинджалами&quot;. В Україні втретє за добу масштабна тривога (відбій)

Причина тривоги

Оновлено: 19:40

В Україні почали оголошувати відбої тривоги.

Оновлено: 19:23

Повітряні сили повідомляють, що росіяни запускають ракети з території Білорусі.

При цьому зазначається, що ще "Кинджали" летять у бік Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей.

Водночас повідомляється, що швидкісна ракета летить у бік Київської та Вінницької областей.

Оновлено 19:00

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти випустили по Україні "Кинджали".

"Увага - пуск Кинджалів з району Тамбова, РФ", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що загарбники повторно запустили "Кинджали", які прямують у бік Житомира, Староконстянтинівки та Полтавської області.

Оновлено.

О 18:29 у Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети прямують у напрямку Черкащини!

"Напрямок руку може змінюватись! Залишайтесь в укритті", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у ПС повідомили, що крилаті ракети входять у Київську область.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, наразі тривогу було оголошено через ракетну небезпеку в більшості областей.

"Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Також загроза ракетного обстрілу у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Крім того, повідомляється, що група крилатих ракет рухаються у напрямку Кіровоградської області.

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