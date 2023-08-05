Семь бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома в РФ, - ОК "Юг"
Украина зафиксировала взлет семи российских бомбардировщиков Ту-95. Они взлетели с аэродрома Оленья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Как отмечают в ОК, стратегические бомбардировщики взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.
Эти истребители на подвеске могут нести ракеты х-101 и х-555.
"Прислушайтесь к сигналам воздушной тревоги. В случае опасности переходите в укрытие", - добавили в командовании.
Атака по Украине
Напомним, сегодня в Украине три раза была объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, во время последней оккупанты обстреляли украинские города "Кинжалами" и "Калибрамы".
Подробности российской атаки по Украине можно узнать в материале РБК-Украина.
Украинский президент Зеленский сообщил, что во время обстрела россияне целились по Хмельницкому и "Мотор-Сечи".
Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют территорию Украины с помощью ракет и дронов.
Последний их массированный удар произошел 26 июля. Тогда россияне для атаки задействовали крылатые и гиперзвуковые ракеты. Всего за день силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 ракет противника, среди которых: 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.
Целью российской атаки стал район Староконстантинова Хмельницкой области.
В результате обстрела противника в Винницкой области были ранены пять человек - они пострадали от падения обломков.
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