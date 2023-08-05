ua en ru
Сб, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Семь бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома в РФ, - ОК "Юг"

Новина українською →
Украина, Суббота 05 августа 2023 22:24
Семь бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома в РФ, - ОК "Юг" Фото: в России взлетели семь бомбардировщиков Ту-95 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина зафиксировала взлет семи российских бомбардировщиков Ту-95. Они взлетели с аэродрома Оленья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Как отмечают в ОК, стратегические бомбардировщики взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Эти истребители на подвеске могут нести ракеты х-101 и х-555.

"Прислушайтесь к сигналам воздушной тревоги. В случае опасности переходите в укрытие", - добавили в командовании.

Атака по Украине

Напомним, сегодня в Украине три раза была объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, во время последней оккупанты обстреляли украинские города "Кинжалами" и "Калибрамы".

Подробности российской атаки по Украине можно узнать в материале РБК-Украина.

Украинский президент Зеленский сообщил, что во время обстрела россияне целились по Хмельницкому и "Мотор-Сечи".

Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют территорию Украины с помощью ракет и дронов.

Последний их массированный удар произошел 26 июля. Тогда россияне для атаки задействовали крылатые и гиперзвуковые ракеты. Всего за день силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 ракет противника, среди которых: 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.

Целью российской атаки стал район Староконстантинова Хмельницкой области.

В результате обстрела противника в Винницкой области были ранены пять человек - они пострадали от падения обломков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Старых форматов больше не будет. Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток
Старых форматов больше не будет. Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена