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Силы ПВО ночью сбили два российских "Калибра" вблизи Одесской области

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Одесская область, Воскресенье 21 августа 2022 07:57
Силы ПВО ночью сбили два российских "Калибра" вблизи Одесской области Фото: ПВО сбила два российских "Калибра" вблизи Одесской области (perild.com)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 21 августа выпустили две ракеты "Калибр" по Одесской области. Их сбила украинская система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Обновлено 08:34. Российские войска выпустили по Одесской области пять ракет.

Как рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, две из них удалось сбить, а три попали по территории одного сельскохозяйственного предприятия Одесского района.

"Есть попадание в зернохранилище. Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа", - написал он

Отмечается, что ракеты удалось сбить около 03:00 часов. Эффективно выполнило свою работу зенитно-ракетное подразделение.

"Над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые оккупанты выпустили именно из акватории Черного моря", - указали военные.

В воздушном командование "Юг" призвали соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Напомним, в Одессе посреди ночи 21 августа были слышны звуки взрывов. В городе выли сирены, граждан призвали пройти в укрытие.

К слову, оккупанты вывели два надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется.

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