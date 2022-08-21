Силы ПВО ночью сбили два российских "Калибра" вблизи Одесской области
Российские оккупанты в ночь на 21 августа выпустили две ракеты "Калибр" по Одесской области. Их сбила украинская система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".
Обновлено 08:34. Российские войска выпустили по Одесской области пять ракет.
Как рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, две из них удалось сбить, а три попали по территории одного сельскохозяйственного предприятия Одесского района.
"Есть попадание в зернохранилище. Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа", - написал он
Отмечается, что ракеты удалось сбить около 03:00 часов. Эффективно выполнило свою работу зенитно-ракетное подразделение.
"Над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые оккупанты выпустили именно из акватории Черного моря", - указали военные.
В воздушном командование "Юг" призвали соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.
Напомним, в Одессе посреди ночи 21 августа были слышны звуки взрывов. В городе выли сирены, граждан призвали пройти в укрытие.
К слову, оккупанты вывели два надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется.
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