Силы ПВО ночью сбили два российских "Калибра" вблизи Одесской области

Российские оккупанты в ночь на 21 августа выпустили две ракеты "Калибр" по Одесской области. Их сбила украинская система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Обновлено 08:34. Российские войска выпустили по Одесской области пять ракет.

Как рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, две из них удалось сбить, а три попали по территории одного сельскохозяйственного предприятия Одесского района.

"Есть попадание в зернохранилище. Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа", - написал он

Отмечается, что ракеты удалось сбить около 03:00 часов. Эффективно выполнило свою работу зенитно-ракетное подразделение.

"Над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые оккупанты выпустили именно из акватории Черного моря", - указали военные.

В воздушном командование "Юг" призвали соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.